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15:37 14.12.2022

"Укрпошта" доставила з Польщі 150 тонн посилок за 2 місяці, оновлені тарифи на експортні відправлення почнуть працювати з 2023 р.

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"Укрпошта" доставила з Польщі 150 тонн посилок за 2 місяці, оновлені тарифи на експортні відправлення почнуть працювати з 2023 р.

За два місяці партнерства національного поштового оператора Польщі Poczta Polska і АТ "Укрпошта" в Україну доставлено посилки загальною вагою понад 150 тонн.

Згідно з повідомленням "Укрпошти" в середу, середній термін доставки становив близько 10 днів.

При цьому вартість доставки експрес-відправлення EMS вагою до 20 кг із Польщі в Україну варіюється від 42,00 до 82,00 польських злотих за посилку.

Усі посилки проходять спрощене митне оформлення, згідно з поштовим законодавством.

Раніше, на початку жовтня 2022 року, Poczta Polska і "Укрпошта" знизили тарифи на EMS-відправлення в Україну на 75%. Перегляд тарифів відбувся в рамках поглиблення співпраці, закріпленої в меморандумі про партнерство між Poczta Polska та "Укрпоштою".

Наступним кроком стане зниження тарифів на відправку з України в Польщу - оновлені тарифи на експорт запрацюють із січня 2023 року.

Теги: #польща #укрпошта

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