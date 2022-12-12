"Київстар" створив дочірню IT-компанію Kyivstar.Tech та зробив її резидентом "Дія.City"

Мобільний оператор компанія "Київстар" створила дочірню IT-компанію Kyivstar.Tech.

Згідно з повідомленням оператора у понеділок, нова компанія буде зосереджена на розвитку сучасних цифрових рішень для клієнтів оператора, а також зовнішнього ринку.

"Залучення до цього правового режиму... Kyivstar.Tech дозволить нам ще краще конкурувати на IT-ринку, ефективніше інвестувати у розвиток діджитальних рішень для мільйонів клієнтів та зробити свій внесок у перетворення України на найбільший IT-хаб Європи", – процитовано у повідомленні слова президента "Київстару" Олександра Комарова.

Створення IT-компанії є частиною стратегії "Київстару" щодо перетворення його на цифрового оператора.

Пріоритетом компанії є діджиталізація мобільних та фіксованих послуг, а також послуги для B2B-клієнтів.

Главою Kyivstar.Tech призначено Андрія Жуковського, який раніше обіймав посаду ІТ-директора "Київстару". Директором із розробки діджитал продуктів став Михайло Нестор (раніше – директор з розробки діджитал продуктів).

На думку керівництва, статус резидента "Дія.City" для позитивно вплине на швидкість запуску нових цифрових сервісів та на їхню якість, а ще дозволить команді ділитися експертизою з іншими компаніями.

"На сьогодні у "Дія.City" вже 400 резидентів. Простір розвивається, незважаючи на війну, а це означає, що він сьогодні справді є вагомою підтримкою бізнесу. Ми дуже раді, що до Дія.City також приєднуються до компаній зі сфери телеком", - цитують у "Київстарі" віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Діджитал-команда "Київстару" налічує понад 400 фахівців, які мають усі компетенції для створення, удосконалення та просування цифрових рішень.

Після завершення останніх організаційних процесів на початку 2023 року команда продовжить роботу над проєктами вже у складі Kyivstar.Tech.

У компанії також планується значно збільшити кількість IT-фахівців рівня Middle та Senior.

Як повідомлялося, "Київстар" з 2019 року зосередив розробку діджитал продуктів усередині компанії.