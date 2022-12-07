Водійські права у "Дії" з 14 грудня будуть дійсні без пластикового аналога - Мінцифри

Кабінет Міністрів врегулював питання використання електронного посвідчення водія через застосунок "Дія", скасувавши необхідність водію мати із собою пластиковий аналог, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України в середу.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову №1299, яка дозволяє використовувати тільки електронне посвідчення водія в "Дії" без пластикового аналога", - йдеться у пресрелізі відомства.

Зазначається, що з дня набрання чинності постановою 14 грудня навіть під час оформлення посвідчення водія людина може обирати, зробити тільки диджитал-документ або замовити пластикову картку.

"Тепер, коли ви отримуєте посвідчення водія, ви можете відмовитися від пластику. І використовувати тільки цифрові документи. Але в будь-який момент замовити пластикові права і отримати їх поштою. Вони знадобляться, наприклад, для водіння авто за кордоном", - зазначив віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров у телеграм-каналі.

Відомство уточнило, що в "Дії" документ доступний в україномовній та англомовній версіях. Водночас права і техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.