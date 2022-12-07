Apple відклала дебют безпілотного електромобіля до 2026 року

Американська компанія Apple Inc. відклала термін випуску безпілотного електромобіля на рік - до 2026 року, і дещо вгамувала амбіції щодо ступеня його самокерованості, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами джерел, проєкт Titan в останні декілька місяців залишався у підвішеному стані, оскільки топменеджери Apple дійшли висновку, що їх бачення повністю самокерованого автомобіля, який не має керма та педалей, не може бути реалізовано з наявними технологіями.

Через це компанія ухвалила рішення скоригувати проєкт і тепер планує створити менш автономний автомобіль, із кермовим колесом і педалями, за можливості повністю безпілотного керування на автомагістралях, зазначають джерела.

Передбачається, що водій автомобіля під час руху магістраллю зможе займатися своїми справами, наприклад дивитися фільм або грати в гру, й отримуватиме завчасні повідомлення, щоб перейти на ручне керування під час наближення до міських вулиць або погіршення погодних умов.