Телеком

15:24 07.12.2022

Apple відклала дебют безпілотного електромобіля до 2026 року

1 хв читати
Apple відклала дебют безпілотного електромобіля до 2026 року

Американська компанія Apple Inc. відклала термін випуску безпілотного електромобіля на рік - до 2026 року, і дещо вгамувала амбіції щодо ступеня його самокерованості, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами джерел, проєкт Titan в останні декілька місяців залишався у підвішеному стані, оскільки топменеджери Apple дійшли висновку, що їх бачення повністю самокерованого автомобіля, який не має керма та педалей, не може бути реалізовано з наявними технологіями.

Через це компанія ухвалила рішення скоригувати проєкт і тепер планує створити менш автономний автомобіль, із кермовим колесом і педалями, за можливості повністю безпілотного керування на автомагістралях, зазначають джерела.

Передбачається, що водій автомобіля під час руху магістраллю зможе займатися своїми справами, наприклад дивитися фільм або грати в гру, й отримуватиме завчасні повідомлення, щоб перейти на ручне керування під час наближення до міських вулиць або погіршення погодних умов.

Теги: #apple #електромобіль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 25.03.2022
Apple призупинила підтримку російських карток "Мир" в Apple Pay

Apple призупинила підтримку російських карток "Мир" в Apple Pay

20:35 21.03.2022
Apple повідомляє про тимчасові збої в роботі низки сервісів

Apple повідомляє про тимчасові збої в роботі низки сервісів

23:12 01.03.2022
Apple припинила продаж своєї техніки в онлайн-магазині в Росії - міністр Федоров

Apple припинила продаж своєї техніки в онлайн-магазині в Росії - міністр Федоров

22:10 01.03.2022
Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії - Федоров

Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії - Федоров

11:19 18.02.2022
Apple навчить Face ID розпізнавати обличчя у масках

Apple навчить Face ID розпізнавати обличчя у масках

07:15 04.01.2022
Капіталізація Apple вперше перевищила $3 трлн

Капіталізація Apple вперше перевищила $3 трлн

08:53 28.12.2021
Apple тимчасово закрила 11 магазинів у Нью-Йорку на тлі спалаху COVID-19

Apple тимчасово закрила 11 магазинів у Нью-Йорку на тлі спалаху COVID-19

18:40 09.12.2021
"Vodafone Україна" та "ДТЕК Енерго" протестували дистанційне керування транспортним засобом через мережу 5G

"Vodafone Україна" та "ДТЕК Енерго" протестували дистанційне керування транспортним засобом через мережу 5G

20:08 02.12.2021
Apple попередила постачальників про послаблення попиту на iPhone напередодні свят

Apple попередила постачальників про послаблення попиту на iPhone напередодні свят

11:14 01.12.2021
Зеленський: Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року проведе перепис населення

Зеленський: Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року проведе перепис населення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"єДокумент" буде доступний без інтернету, "Дія" працюватиме за мінімальної наявності мобільного зв'язку

Україна домовилася про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією

У Латвії анульовано ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь"

Starlink ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ - Шмигаль

Центр кібероборони НАТО допомагатиме у забезпеченні кіберстійкості України

ОСТАННЄ

"єДокумент" буде доступний без інтернету, "Дія" працюватиме за мінімальної наявності мобільного зв'язку

WhiteBIT і lifecell надають можливість криптооперацій без доступу в інтернет

Медіаринок України втратив понад 60% реклами з початку війни

Україна домовилася про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією

Уряд Німеччини не планує вводити повну заборону обладнання Huawei

У Латвії анульовано ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь"

Apple отримала рекордні 25% ринку смартфонів КНР у жовтні завдяки продажу iPhone 14

Amazon надає Україні $75 млн підтримки сервісами – віцепрем'єр

Понад 70% населення Землі віком від 10 років мають мобільний телефон

В "Укрпошті" за можливого блекауту працюватиме понад 3 тис. відділень – гендиректор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА