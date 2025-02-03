Електромобіль доступний кожному: фінансування від ОТП БАНК дозволить стати власником омріяного авто вже сьогодні

АТ «ОТП БАНК» пропонує своїм клієнтам можливість оформити кредит на електромобіль будь-якої марки, як новий, так і з пробігом, гарантуючи прозорість і простоту умов та індивідуальний підхід до кожного позичальника. Про це розповів начальник відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП БАНК Віталій Скоробогатий.

«За підтримки Банку шлях до омріяного електрокара може стати максимально швидким і легким. Ми переконані в тому, що придбання електромобіля з фінансуванням – це вигідне рішення, яке дозволить клієнту користуватися сучасним екологічним транспортом вже сьогодні, не відкладаючи життя на потім. Нове авто чи з пробігом, марка, технічні характеристики й стан – кожен шукає для себе ідеальне співвідношення. Ми допоможемо обрати найкращий варіант відповідно до бюджету та потреб. Отримати кошти на авто можна протягом одного дня», - зазначив В.Скоробогатий.

Ринок електрокарів стрімко розвивається. За даними експертів Інституту досліджень авторинку, протягом місяця в Україні у середньому продається понад 3 тисячі імпортованих авто з пробігом, близько 2 тисяч одиниць шляхом внутрішнього перепродажу та майже 1 тисяча нових електромобілів. Ключовою перевагою машини на електричній тязі є інноваційність та екологічність.

У п'ятірку найпопулярніших електричних ТЗ, які українці купували протягом 2024 року за фінансової підтримки ОТП БАНК, увійшли:

• Tesla;

• Nissan;

• Volkswagen;

• BYD;

• Honda.

«Банк надає своїм клієнтам повну свободу у виборі авто. Ми не виставляємо обмежень за станом, віком чи пробігом. Не вимагаємо заставу та обов’язкове страхування КАСКО. Готові підтримати як самостійний вибір покупця, так і допомогти при підборі автівки, адже маємо надзвичайно широку мережу партнерів по всій Україні», - додав начальник відділу розвитку автомобільного кредитування.

Нагадаємо, ОТП БАНК пропонує від 10 000 до 750 000 грн кредиту на авто з пробігом. Початковий внесок складає 10% від вартості автомобіля. Є фіксована процентна ставка на весь строк фінансування, водночас відсутні приховані платежі чи комісії. Термін кредитування - до 5 років.

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