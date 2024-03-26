Електромобіль Xiaomi коштуватиме менше ніж $69,4 тис.

Перший електромобіль виробництва китайської компанії Xiaomi коштуватиме менше ніж 500 тис. юанів ($69,4 тис.), заявив засновник і гендиректор компанії Лей Цзюнь.

Для порівняння: ціни на Model S від Tesla в Китаї починаються з 698,9 тис. юанів, на Model 3 - з 245,9 тис. юанів.

"Наша мета - зробити Xiaomi SU7 найкрасивішим, найзручнішим для водіння і "розумним" седаном у ціновій категорії нижче 500 тис. юанів", - написав Лей Цзюнь у соцмережі Weibo.

Продажі п'ятимісного седана, який отримав назву SU7 (Speed Ultra), стартують 28 березня. Він буде доступний для попереднього замовлення в 59 магазинах Xiaomi в 29 китайських містах.

Електромобіль, анонсований ще 2021 року, був представлений наприкінці 2023 року. Він має запас ходу до 800 км на одній зарядці акумулятора і може розвивати швидкість до 265 кілометрів на годину.

Акції Xiaomi подорожчали на 0,1% у Гонконзі в понеділок, ціна електромобіля була озвучена після закриття торгів. З початку поточного року капіталізація компанії знизилася на 5%.