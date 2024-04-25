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04:19 25.04.2024

Xiaomi отримала понад 70 тис. замовлень на електромобілі, розраховує поставити 100 тис. у 2024 р.

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Xiaomi отримала понад 70 тис. замовлень на електромобілі, розраховує поставити 100 тис. у 2024 р.

Китайська Xiaomi станом на 20 квітня отримала понад 70 тис. замовлень на свій перший електромобіль SU7, сказав гендиректор компанії Лей Цзюнь.

Компанія має намір поставити цього року 100 тис. електромобілів, цитує слова гендиректора CNBC.

Xiaomi почала прийом замовлень на електромобіль наприкінці березня. Його вартість у базовій комплектації становить 215,9 тис. юанів ($30,4 тис.), що приблизно на $4 тис. нижче, ніж ціна Model S від Tesla.

За оцінкою аналітиків Citi, компанія вийде на беззбитковий рівень у виробництві автомобілів, коли її річні поставки сягнуть 300-400 тис. Тепер вони прогнозують, що 2025 року Xiaomi зуміє наростити поставки до 200 тис. машин, 2026 року - до 280 тис. Тепер вони прогнозують, що 2025 року Xiaomi зможе наростити поставки до 200 тис. машин, 2026 року - до 280 тис.

Для порівняння: Tesla минулого року продала в Китаї понад 600 тис. машин, Li Auto - 376 тис. (хоча компанія головним чином випускає не електромобілі, а гібриди), Nio - трохи більше ніж 160 тис.

Теги: #китай #xiaomi #електромобілі

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