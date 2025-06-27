Xiaomi відкрила попереднє замовлення на нові електропозашляховики, представила перші ШІ-окуляри

Китайська Xiaomi відкрила передзамовлення на свої електропозашляховики YU7, пише Financial Times.

Лише за першу годину компанія отримала понад 289 тис. попередніх замовлень на нову модель, ідеться в її повідомленні. За прогнозами аналітика Citi Джеффа Чуна, щомісячний продаж автомобілів становитиме 60-80 тис. одиниць.

Ціна YU7 становить 253,5 тис. юанів ($35,37 тис.), що робить його прямим конкурентом Model Y від Tesla, зазначає газета.

Новий позашляховик доступний у трьох конфігураціях і дев'яти кольорах, повідомляє "Сіньхуа". Запас ходу в базовій конфігурації становить 835 км.

Крім того, Xiaomi представила свої перші ШІ-окуляри. Вбудований у них "розумний" помічник підтримує функції фотографування, зйомки відео, може відповідати на запитання в режимі реального часу і перекладати з десяти мов. Окуляри також можуть використовуватися для безконтактної оплати через візуальне сканування.

Базова модель окулярів коштує 1,999 тис. юанів.

Компанія також представила нові складні смартфони, пристрої "розумного" будинку і пообіцяла в найближчі п'ять років інвестувати 200 млрд юанів у НДДКР у сфері своїх основних технологій.