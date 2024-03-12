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Xiaomi розпочне продаж свого першого електромобіля наприкінці березня

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Xiaomi розпочне продаж свого першого електромобіля наприкінці березня

Продаж першого електромобіля виробництва китайської компанії Xiaomi стартує у Китаї 28 березня, повідомив засновник і гендиректор компанії Лей Цзюнь у соцмережі Sina Weibo.

П'ятимісний седан, названий SU7 (Speed Ultra), буде доступний для попереднього замовлення в 59 магазинах Xiaomi в 29 китайських містах, пише China Daily. Ціну буде оголошено пізніше.

Електромобіль, анонсований ще у 2021 році, був представлений наприкінці 2023 року. Він має запас ходу до 800 км на одній зарядці акумулятора і може розвивати швидкість до 265 кілометрів на годину.

Акції Xiaomi злетіли на 12% на торгах у Гонконзі у вівторок. З початку поточного року їх вартість знизилася на 3,9%.

Теги: #xiaomi #електромобілі

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