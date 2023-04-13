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19:15 13.04.2023

НАЗК внесло корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

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НАЗК внесло корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє пресслужба НАЗК.

"Причиною внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення, а й досі залишається лідером із продажу смартфонів у державі-терористі", - ідеться в повідомленні, опублікованому в четвер.

2021 року Xiaomi стала лідером за обсягом виробництва смартфонів у світі, окрім цього компанія виробляє побутову техніку, планшети, смарт-годинники, програмне забезпечення, електросамокати, електровелосипеди тощо.

Із 2018 року Xiaomi посідає перше місце за продажем в інтернет-магазинах РФ, окрім цього, компанія має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store на території всієї Росії.

Зазначається, що "поки росіяни бомбардували мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в РФ на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно із попереднім".

У 2022 році корпорація подвоїла свою частку ринку і нині є лідером продажу смартфонів у РФ. У липні 2022 року Xiaomi і її суббренд POCO мали перше місце за обсягом продажу, спільно займаючи 42% ринку смартфонів у країні-агресорі.

Згідно з офіційними даними НАЗК, 2021 року російський підрозділ Xiaomi отримав виручку у $202 млн.

"Російський ринок для цієї китайської компанії надзвичайно важливий, саме тому Xiaomi навіть не оголошувала про свої плани з виходу з Росії, хоча і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у Московії", - наголошується в повідомленні.

Крім цього, Xiaomi активно відновлює набір персоналу у свої офіси в РФ і також оголосила про офіційний старт продажу флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у РФ.

Як повідомлялося, до переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК уже внесло 21 компанію. Усі занесені до списку компанії вносяться до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується в усьому світі з метою виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

У НАЗК наголошують, що "співпраця із подібними компаніями стає ризикованою та небажаною для будь-кого на міжнародному ринку, що захищає міжнародний фінансовий сектор від спонсорів російської війни".

 

 

 

Теги: #xiaomi #назк #спонсор_війни

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