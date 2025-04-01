Інтерфакс-Україна

Економіка

11:56 01.04.2025

Акції Xiaomi знизилася на новинах про аварію її електромобіля в Китаї

1 хв читати
Акції Xiaomi знизилася на новинах про аварію її електромобіля в Китаї

Акції Xiaomi Corp. подешевшали на 5,5% за підсумками торгів у Гонконзі у вівторок на інформації про аварію одного з її електромобілів, який використовував систему допомоги водієві.

Xiaomi підтвердила, що електромобіль SU7 потрапив в аварію на швидкісній автомагістралі в провінції Аньхой 29 березня. У заяві компанії, опублікованій у соцмережі Weibo, не наводять даних про постраждалих в аварії, проте китайські ЗМІ повідомляють про трьох загиблих.

Поліція вивчає інцидент, повідомила Xiaomi. Згідно з початковим звітом компанії, система допомоги водієві в автомобілі була активована менш ніж за 20 хвилин до аварії. Вона видавала попередження, оскільки водій, очевидно, не тримався за кермо. За кілька секунд після того, як було зроблено чергове попередження і водій усе-таки взяв керування у свої руки, сталася аварія, йдеться у звіті.

За даними місцевих ЗМІ, після удару електромобіль загорівся, і тільки деякі його частини вціліли.

Аварія викликає питання щодо технологій "розумного" водіння, які використовуються в сучасних автомобілях, зазначають експерти.

Поставки автомобілів Xiaomi SU7 Series минулого року становили 136,854 тис. одиниць. У березні компанія підвищила прогноз їхніх поставок на 2025 рік до 350 тис. од. з 300 тис. од.

Теги: #xiaomi #акції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 21.03.2025
Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

13:17 19.03.2025
Українські акції та євробонди відреагували падінням на розмову Трампа з Путіним

Українські акції та євробонди відреагували падінням на розмову Трампа з Путіним

15:29 18.03.2025
Українські акції ще трохи подорожчали перед розмовою Трампа з Путіним, а євробонди стали в "боковик"

Українські акції ще трохи подорожчали перед розмовою Трампа з Путіним, а євробонди стали в "боковик"

11:02 12.03.2025
Українські акції дорожчають зранку в середу після переговорів України та США в Джидді

Українські акції дорожчають зранку в середу після переговорів України та США в Джидді

11:30 10.03.2025
Глобальна акція "Зупинимо зло" від Strichka об'єднала українців з понад 40 країн навколо підтримки України

Глобальна акція "Зупинимо зло" від Strichka об'єднала українців з понад 40 країн навколо підтримки України

13:52 05.03.2025
Американські гірки з українськими паперами тривають: WIG-Ukraine підскочив на 13%, євробонди подорожчали на 2-6%

Американські гірки з українськими паперами тривають: WIG-Ukraine підскочив на 13%, євробонди подорожчали на 2-6%

15:45 03.03.2025
Акції Intel додають 6% на новинах про можливе залучення Nvidia і Broadcom як клієнтів

Акції Intel додають 6% на новинах про можливе залучення Nvidia і Broadcom як клієнтів

12:17 03.03.2025
Американські гірки з українськими паперами тривають: курс акцій на WSE впав на 6-15%, євробондів – на 4-5%

Американські гірки з українськими паперами тривають: курс акцій на WSE впав на 6-15%, євробондів – на 4-5%

20:00 21.02.2025
Американські гірки з українськими акціями тривають: WIG-Ukraine в п'ятницю підскочив на 15,3%

Американські гірки з українськими акціями тривають: WIG-Ukraine в п'ятницю підскочив на 15,3%

13:07 19.02.2025
Індекс українських акцій на Варшавській біржі обвалився на 8%

Індекс українських акцій на Варшавській біржі обвалився на 8%

ВАЖЛИВЕ

Доходи загального фонду держбюджету в березні-2025 виросли на 90,8% до березня-2024 завдяки гранту

Зростання ВВП України у 2024р сповільнилося до 2,9% – Держстат

МВФ розробляє податкове реформування декількох галузей, що буде спрямоване на післявоєнні потреби - меморандум

До держбюджету надійшло близько $400 млн чергового траншу МВФ

Україна створить фінансовий буфер $10,1 млрд за рахунок ERA на випадок негативного сценарію – програма з МВФ

ОСТАННЄ

Kormotech розглядає можливість розміщення виробництва сухих кормів у Румунії

За програмою "Перезавантаження" ВПО отримали 19 млн грн мікронтантової підтримки від УЧХ

Kormotech планує забезпечити 15% власної генерації електроенергії до 2027 року

Європейська Комісія затвердила 47 стратегічних проєктів у сфері критичної сировини

Мінекономіки оголосило конкурс компаній для участі у URC 2025 в Римі

Доходи загального фонду держбюджету в березні-2025 виросли на 90,8% до березня-2024 завдяки гранту

Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 31,4%

Зростання ВВП України у 2024р сповільнилося до 2,9% – Держстат

ФДМ має до кінця року запропонувати заходи для підвищення кваліфікації оцінювачів – програма з МВФ

Уряд перерахував ФРП 1,9 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за "Доступними кредитами 5-7-9%" - Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА