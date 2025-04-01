Акції Xiaomi знизилася на новинах про аварію її електромобіля в Китаї

Акції Xiaomi Corp. подешевшали на 5,5% за підсумками торгів у Гонконзі у вівторок на інформації про аварію одного з її електромобілів, який використовував систему допомоги водієві.

Xiaomi підтвердила, що електромобіль SU7 потрапив в аварію на швидкісній автомагістралі в провінції Аньхой 29 березня. У заяві компанії, опублікованій у соцмережі Weibo, не наводять даних про постраждалих в аварії, проте китайські ЗМІ повідомляють про трьох загиблих.

Поліція вивчає інцидент, повідомила Xiaomi. Згідно з початковим звітом компанії, система допомоги водієві в автомобілі була активована менш ніж за 20 хвилин до аварії. Вона видавала попередження, оскільки водій, очевидно, не тримався за кермо. За кілька секунд після того, як було зроблено чергове попередження і водій усе-таки взяв керування у свої руки, сталася аварія, йдеться у звіті.

За даними місцевих ЗМІ, після удару електромобіль загорівся, і тільки деякі його частини вціліли.

Аварія викликає питання щодо технологій "розумного" водіння, які використовуються в сучасних автомобілях, зазначають експерти.

Поставки автомобілів Xiaomi SU7 Series минулого року становили 136,854 тис. одиниць. У березні компанія підвищила прогноз їхніх поставок на 2025 рік до 350 тис. од. з 300 тис. од.