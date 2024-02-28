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05:36 28.02.2024

Apple скасовує проєкт зі створення свого електромобіля

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Apple скасовує проєкт зі створення свого електромобіля

Компанія Apple скасувала свої плани зі створення електромобілів (EV) через десять років після того, як з'явилися чутки про те, що виробник iPhone працює над цим проектом, повідомляє BBC.

За даними Bloomberg News, багато співробітників із цього проєкту буде переведено в підрозділ штучного інтелекту (ШІ) виробника iPhone.

Apple не відразу відповіла на запит BBC про коментар. Компанія ніколи публічно не визнавала проєкт, у якому задіяно близько двох тисяч осіб.

За наявними даними, команда розробників автомобілів Apple була відома як Група спеціальних проєктів у рамках проєкту "Титан" глави компанії Тіма Кука.

Спочатку ходили чутки, що компанія, яка витратила мільярди доларів на дослідження і розробки, працює над створенням повністю автономного автомобіля без керма і педалей. Вважалося, що до випуску автомобіля ще багато років.

Пан Маск відповів на соціальній медіаплатформі X, раніше відомій як Twitter, на повідомлення про те, що проєкт Apple згортається, за допомогою емодзі із зображенням салюту і сигарети.

Теги: #сша #apple #електромобіль

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