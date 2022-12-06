Телеком

10:14 06.12.2022

У Латвії анульовано ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь"

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У Латвії анульовано ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь"

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (НРЕЗМІ) ухвалила рішення анулювати ліцензію на мовлення в республіці російського телеканалу "Дождь", повідомляє у вівторок агентство BNS із посиланням на голову НРЕЗМІ Івара Аболіньша.

За словами Аболіньша, рішення про анулювання ліцензії на мовлення було ухвалено у зв'язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку, а також після оцінки комплексу порушень, допущених останнім часом. Серед порушень: відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території Росії, допущене телеведучим називання російської армії "нашою армією" та інші.

Також було оцінено інформацію, отриману від Служби державної безпеки, зміст якої голова Нацради не розголошує.

"Оцінивши сукупність порушень, НРЕЗМІ впевнилась, що керівництво телеканалу "Дождь" не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії", - сказав Аболіньш.

Рішення набуде чинності в ніч проти 8 грудня, коли "Дождь" має припинити мовлення на території Латвії.

З огляду на те, що "Дождь" транслює свої програми не лише на телебаченні, а й на платформі YouTube, НРЕЗМІ попросить встановити геоблокування каналу "Дождь" на цій платформі, щоб контент став недоступним у Латвії.

Рішення НРЕЗМІ може бути оскаржене.

Раніше "Дождь" оскаржив рішення НРЕЗМІ про накладення штрафу за відсутність звукової доріжки національною мовою.

Теги: #латвія #телеканал_дождь

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