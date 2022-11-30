В "Укрпошті" за можливого блекауту працюватиме понад 3 тис. відділень – гендиректор

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" готує процедури та план дій на випадок можливого повторення блекауту, що має забезпечити роботу понад 3 тис. відділень мережі, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ми плануємо, щоб працювало понад 3 тис. відділень", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах Інфраструктурного дня, організованого Європейською бізнес-асоціацією, нагадавши, що загалом у компанії понад 6 тис. відділень.

Глава "Укрпошти" зазначив, що це досить велика кількість, навівши для прикладу заявлені Нацбанком плани щодо роботи у разі блекауту в регіонах 275 відділень банків та ще 760 у Києві.

Смілянський пояснив, що визначено критичну кількість людей, які мають дістатися роботи та забезпечити критичні послуги: виплату пенсій, прийняття платежів, доставку посилок.

"Ці люди знають, в якій точці вони мають з'явитися. Водій знає, в якій точці він має їх підібрати. Далі, зрозуміло, це генератори, "Старлінки", процедури: як паперові, які працюватимуть за умови відсутності електрики, так і за умови наявності генератора. Тобто ми розробляємо програму стійкості, яка має спрацювати за будь-яких обставин", – зазначив голова "Укрпошти".

Він зазначив, що у компанії понад 6 тис. відділень, тому в кожному генератор не встановиш, але поступово компанія збільшуватиме їхню кількість. За його словами, серед проблем, які необхідно вирішити з генераторами: наявність палива, встановлення у відділеннях у багатоповерхівках, охорона.

Смілянський додав, що в плані дій враховується, що у разі блекауту очікується зниження попиту на низку послуг, наприклад платежі, замовлення онлайн, відправка посилок. "Намагаємося передбачити обсяги послуг, під це підтягнути людей: касирів, операторів, сортувальників, водіїв. Фокус має бути на виплату соціальної допомоги, пенсій, забезпечення побутових товарів, які люди базово можуть купити", – наголосив він.

За його словами, у великих містах також є "план Б": якщо якесь відділення не працює, тобто пересувні відділення, які поїдуть та обслужать людей.

Крім того, уточнив гендиректор "Укрпошти", навіть закуповуються ліжка, булер'яни та робляться запаси їжі, щоб якщо співробітникам буде важко дістатися додому, вони могли відпочити у відділенні та працювати далі до відновлення системи.