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17:35 29.11.2022

Starlink ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ - Шмигаль

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Starlink ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ - Шмигаль

 Кабінет Міністрів затвердимо необхідні документи, щоб Starlink завозили до України без мита та ПДВ, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Минулого тижня з ініціативи президента України у всій країні запрацювали Пункти незламності. Близько тисячі з них відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій. У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв'язок. Працюємо над тим, щоб кожен такий пункт забезпечити "Старлінком". Наразі уряд веде переговори про можливість купити нову велику партію з тисяч "Старлінків" для України. Сьогодні ми також затвердимо необхідні документи, щоб "Старлінки" завозилися в Україну без мита та ПДВ", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, таке рішення здешевить їх вартість і дасть змогу забезпечити ними найбільшу кількість людей та організацій.

Теги: #starlink #шмигаль

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