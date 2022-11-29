Мінцифри планує закупити ще одну велику партію Starlink
Міністерство цифрової трансформації України планує купити ще декілька тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink.
"Наразі ми говоримо про можливість купити нову велику партію із тисяч Starlink для України. Я дуже швидко отримую зворотний зв'язок. Бачу, що вони (SpaceX – ІФ-У) хочуть нам допомогти і допомагають", - заявив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що за сприяння його команди в Україну було завезено сумарно понад 22 тис. Starlink.
"У нас пряма комунікація з компанією SpaceX і пряма комунікація з Ілоном Маском... Попри публічні дискусії щодо фінансування, Маск і публічно, і в нашій комунікації запевнив, що в будь-якій ситуації Starlink працюватиме навіть незважаючи на фінансові питання", - наголосив Федоров.
Окрім того, за його словами, деякі проблеми з роботою Starlink, які раніше спостерігалися на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, вже усунуто.