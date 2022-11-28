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13:52 28.11.2022

"Нова пошта" відкрила два відділення у Гданську та Вроцлаві

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"Нова пошта" відкрила два відділення у Гданську та Вроцлаві

Група компаній "Нова пошта" відкрила ще два відділення у Польщі - у містах Гданськ та Вроцлав, повідомила пресслужба компанії у понеділок.

"Зокрема, нові відділення Nova Post розташовані за адресою вул. Тшебницька, 50/1А, 50-231, цифрова адреса 1/50 - у Вроцлаві та вул. Ракочого, 30, 80-171, цифрова адреса 1/80 у Гданську", - йдеться у повідомленні "Нової пошти".

Згідно з релізом, загалом у Польщі відкрито вже 10 відділень Nova Post - у Варшаві, Кракові, Ряшеві, Познані, Гданську та Вроцлаві, у кожному з яких працюють українці, які можуть обслуговувати і українською, і польською мовами.

До кінця року "Нова пошта" планує відкрити ще сім поштових відділень у Польщі.

У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг, термін доставки становить від п'яти днів.

Розрахуватися за посилку може лише відправник - готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок (ApplePay чи GooglePay) у відділенні.

До ГК "Нова пошта" входять, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay та "Нова пошта Глобал".

Мережа налічує близько 10 тис. відділень у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн.

Теги: #польща #нова_пошта

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