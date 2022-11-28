"Нова пошта" відкрила два відділення у Гданську та Вроцлаві
Група компаній "Нова пошта" відкрила ще два відділення у Польщі - у містах Гданськ та Вроцлав, повідомила пресслужба компанії у понеділок.
"Зокрема, нові відділення Nova Post розташовані за адресою вул. Тшебницька, 50/1А, 50-231, цифрова адреса 1/50 - у Вроцлаві та вул. Ракочого, 30, 80-171, цифрова адреса 1/80 у Гданську", - йдеться у повідомленні "Нової пошти".
Згідно з релізом, загалом у Польщі відкрито вже 10 відділень Nova Post - у Варшаві, Кракові, Ряшеві, Познані, Гданську та Вроцлаві, у кожному з яких працюють українці, які можуть обслуговувати і українською, і польською мовами.
До кінця року "Нова пошта" планує відкрити ще сім поштових відділень у Польщі.
У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг, термін доставки становить від п'яти днів.
Розрахуватися за посилку може лише відправник - готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок (ApplePay чи GooglePay) у відділенні.
До ГК "Нова пошта" входять, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay та "Нова пошта Глобал".
Мережа налічує близько 10 тис. відділень у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн.