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13:41 14.11.2022

"Нова пошта" відкрила ще 2 відділення у Польщі

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"Нова пошта" відкрила ще 2 відділення у Польщі

Група компаній "Нова пошта" відкрила відділення Nova Post у Познані та Жешуві (Польща).

Як зазначається у повідомленні компанії, поширеному у понеділок, загалом "Нова пошта" відкрила вже вісім відділень у Польщі.

У відділеннях Nova Post доступні послуги упаковки, відправки в Україну та отримання посилок з України до 30 кг.

Для зручності клієнтів встановлено примірювальні столи для огляду відправлень та бокси для сортування сміття.

Як наголошують у компанії, сплатити посилку з Польщі в Україну може лише відправник – готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок: ApplePay або GooglePay.

Теги: #польща #нова_пошта

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