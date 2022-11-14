"Нова пошта" відкрила ще 2 відділення у Польщі

Група компаній "Нова пошта" відкрила відділення Nova Post у Познані та Жешуві (Польща).

Як зазначається у повідомленні компанії, поширеному у понеділок, загалом "Нова пошта" відкрила вже вісім відділень у Польщі.

У відділеннях Nova Post доступні послуги упаковки, відправки в Україну та отримання посилок з України до 30 кг.

Для зручності клієнтів встановлено примірювальні столи для огляду відправлень та бокси для сортування сміття.

Як наголошують у компанії, сплатити посилку з Польщі в Україну може лише відправник – готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок: ApplePay або GooglePay.