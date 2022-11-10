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21:22 10.11.2022

Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink

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Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink

1570 терміналів системи Starlink, передані Польщею, вже прибули в Україну, повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли є проблеми з електроенергією. Коли світло зникає – у деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв'язку", – написав Федоров у телеграмі у четвер.

Він зазначив, що частину терміналів буде передано цивільним адміністраціям на деокупованих територіях. "Крім того, забезпечимо Старлінками Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв'язок та інтернет", - наголосив міністр.

Федоров уточнив, що від початку повномасштабного вторгнення за сприяння Мінцифри від донорів та партнерів Україна отримала понад 20 тисяч терміналів Starlink.

"З них 5 тисяч за підтримки уряду Польщі. Тепер ще 1570 терміналів від наших стратегічних партнерів допоможуть Україні залишатися на зв'язку. Дякую польському уряду за постійну підтримку та групу логістичних компаній ZAMMLER за безкоштовну доставку нової партії терміналів до України", - підсумував глава Мінцифри.

 

 

 

Теги: #польща #starlink #станції

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