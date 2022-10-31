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12:01 31.10.2022

"Нова пошта" відкрила ще чотири відділення в Польщі

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"Нова пошта" відкрила ще чотири відділення в Польщі

Група компаній "Нова пошта" відкрила ще три нові відділення у Варшаві й уже друге - в Кракові.

"Компанія відкрила в Польщі вже шість відділень, щоб українці могли відправляти посилки додому й отримувати від родичів і друзів так само легко, як вони це звикли робити в Україні. У відділеннях доступні послуги пакування, відправлення в Україну й отримання посилок з України до 30 кг. Операторами працюють українці зі знанням польської мови", - повідомила компанія в пресрелізі в понеділок.

Розрахуватися за посилку може тільки відправник - готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок (ApplePay або GooglePay) у відділенні.

Термін доставки в Україну - від п'яти днів.

Українці також можуть відправляти посилки до 30 кг з дому своїм друзям і рідним в Польщу в будь-яке відкрите відділення Nova Post, у поштомат або безпосередньо за адресою, зручною для одержувача.

Раніше в "Новій пошті" повідомили про відкриття відділення у Варшаві 7 жовтня і в Кракові 19 жовтня 2022 року.

До ГК "Нова пошта" входять, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay і "Нова пошта Глобал".

Мережа налічує близько 10 тис. відділень у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. За той самий рік ГК перерахувала до бюджету країни 6,4 млрд грн податків і зборів.

Теги: #польща #нова_пошта

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