Телеком

11:45 31.10.2022

"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

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"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

Користувачі мобільного зв'язку оператора "Київстар" у столиці скаржаться на проблеми зі зв'язком, водночас оператор зазначає, що мережа працює штатно.

"Ні, не підтверджено. Зараз зв'язок є. Робота мобільного зв'язку й інтернету залежить від стабільного електропостачання в енергомережах. Базові станції мобільного зв'язку обладнані автономними батареями й у випадках нетривалих аварійних ситуацій можуть працювати впродовж кількох годин залежно від навантаження на мережу", - прокоментували агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі оператора.

У "Київстарі" також зазначили, що робота важливих структурних компонентів мережі, таких як комутатори й вузлові базові станції, додатково забезпечується за допомогою стаціонарних дизель-генераторів, а на випадок масштабних відключень електроживлення фахівці компанії доставляють до базових станцій і технічних майданчиків пересувні дизель-генератори.

Звичний режим роботи телеком-мереж відновлюється відразу після стабілізації електропостачання.

У "Київстарі" також порадили абонентам, які мають труднощі зі зв'язком, переключитися на національний роумінг.

Теги: #київ #звязок #київстар

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