Україна та Швейцарія підписали Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації

Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації підписано між Україною та Швейцарією, повідомляє телеграм-канал президента України.

"Між Україною та Швейцарією було підписано Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації. Плануємо поглибити нашу співпрацю щодо сприяння відновленню України через цифровізацію", - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили можливості допомоги Швейцарії у підтримці діджиталізації та відновлення телекомунікаційних систем на нещодавно окупованих територіях України.

Як повідомляє пресслужба глави держави, підписи під документом поставили віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та генеральний директор Швейцарського агентства розвитку та співробітництва (SDC) Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Патриція Данці.

Передбачається, що Швейцарія може надати грантове фінансування на суму до 15 млн франків для підтримки подальшого розвитку цифровізації як інноваційного підходу до відновлення відповідно до принципів, затверджених на Міжнародній конференції з відновлення України, що відбулася 4-5 липня 2022 року у м.Лугано.

Учасники задекларували намір направити цей грант на розширення Програми "Електронне управління заради підзвітності влади та участі суспільства" (EGAP), яка є винятковим прикладом швейцарсько-української співпраці й довела свою ефективність. Грант підтримає цифрове відновлення та розвиток Програми EGAP протягом 2022-2023 рр. і дасть змогу розширити сферу її діяльності як тематично, так і географічно.