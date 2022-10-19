"Нова Пошта" відкрила відділення у Кракові, у планах - ще 10 відділень у Польщі

Група компаній "Нова пошта" відкрила відділення у Кракові (Польща).

"Два-три тижні – і ми відкриємо до 10 відділень у Польщі! А зараз, Кракове, – зустрічай!", - написав на фейсбук-сторінці співвласник ГК Володимир Поперешнюк.

Раніше у "Новій пошті" повідомили про відкриття відділення у Варшаві 7 жовтня 2022 року.

ГК "Нова Пошта" включає, зокрема, компанії "Нова Пошта", "НП Логістик", NovaPay та "Нова Пошта Глобал".

Мережа налічує близько 10 тис. відділень по всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. За той самий рік ГК перерахувала до бюджету країни 6,4 млрд грн податків та зборів.