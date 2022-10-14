"Укртелеком" передав ЗСУ перші три "Валькірії" вартістю близько 2 млн грн

АТ "Укртелеком" замовило виробництво значної кількості безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) "Валькірія" і вже передало українським військовим перші три з них.

Згідно з відкритими даними, вартість одного такого комплексу становить близько $18,1 тис.

"Після проходження навчання на базі виробника ми готові виконувати бойові завдання - повітряну розвідку та корегування артилерійського вогню вдень та вночі. "Валькірії" - це наші очі, які бачать і повідомляють про переміщення противника без необхідності безпосередньо до нього наближатися, а, отже, зберігають життя українських воїнів", -наведено у повідомленні оператора, поширеному у п'ятницю, слова представника підрозділу ЗСУ, який отримав обладнання.

Вже від сьогодні "Валькірії" почнуть виконувати бойові завдання на фронті.

В умовах воєнного стану команда "Укртелекому" докладає максимум зусиль, щоб забезпечити безперебійний зв'язок нашим захисникам - на сьогодні рівень доступності інтернет-сервісів становить близько 90% населених пунктів довоєнного покриття.

"Укртелеком" системно допомагав і допомагатиме українській армії. Ми вже спрямували близько 50 млн грн на підтримку боєздатності наших захисників. І тепер передаємо українській армії першу партію обладнання українського ж виробника - три комплекси "Валькірія" - прокоментував передачу безпілотників генеральний директор компанії Юрій Курмаз.

Із початку повномасштабної війни компанія "Укртелеком" придбала і передала вже майже 3 тис. тактичних аптечок, 4 тис. медичних турнікетів, 2 тис. кровоспинних бандажів і пов'язок, 50 нош, 23 генератори, понад 180 рацій, понад 100 активованих та придатних для безперебійного користування супутникових телефонів, а також багато інших необхідних речей та обладнання для потреб наших захисників. Також 171 автомобіль компанії було передано військовим.

У лавах ЗСУ захищають українську землю близько 350 співробітників "Укртелекому".

Акціонерне товариство "Укртелеком" - одна з найбільших телекомунікаційних компаній в Україні. З 2013 року "Укртелеком" приєднався до бізнесу SCM Ріната Ахметова.