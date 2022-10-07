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16:54 07.10.2022

У деокупованій Вовчанській громаді відновлено мовлення "Українського радіо", на черзі Балаклія, Куп'янськ та Ізюм - Синєгубов

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У деокупованій Вовчанській громаді відновлено мовлення "Українського радіо", на черзі Балаклія, Куп'янськ та Ізюм - Синєгубов

У нещодавно звільненій Вовчанській громаді Харківської області відновив трансляцію Перший канал "Українського радіо", повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Від сьогодні у Вовчанській громаді та прилеглих територіях почав мовити Перший канал "Українського радіо". У Балаклії, Куп'янську та Ізюмі також проводяться роботи з очищення радіостанції від завалів. Після подачі електропостачання на станції - розпочнемо відновлення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Окупанти, розуміючи важливість доступу до інформації, перше, що робили на захоплених територіях - знищували критичну інформаційну інфраструктуру. Максимально швидкими темпами відновимо українське мовлення на всіх окупованих територіях", - додав він.

 

Теги: #радіо #харківська_область #деокупація

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