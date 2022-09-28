"Нова пошта" оголосила про акційний тариф у жовтні

"Нова пошта" оголосила про акційний тариф, згідно з яким щонеділі до кінця жовтня можна надсилати посилки "Новою поштою" зі знижкою -30%, повідомила пресслужба компанії в середу.

"Знижка діє виключно на доставку посилок до 30 кг у відділення, на адресу або до 20 кг у поштомат в усій країні. Водночас кожен клієнт цього дня може відправити необмежену кількість посилок й отримати знижку на доставку", - зазначили в "Новій пошті".

Згідно з повідомленням, щоб скористатися знижкою, потрібно оформити та відправити будь-яку посилку до 30 кг у неділю – 2, 9, 16, 23 та 30 жовтня.

У компанії зазначили, що знижка на доставку доступна всім користувачам "Нової пошти", зокрема бізнес-клієнтам, які можуть поєднувати її зі своїми іншими знижками.

Акційна ціна не діє на доплату за адресне обслуговування, комісію за оціночну вартість, упаковку та відправлення документів і вантажів від 30 кг.