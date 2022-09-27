Meta повідомляє про викриття великої мережі акаунтів і сторінок, які розповсюджували російську дезінформацію у соцмережах

Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами фейсбук та інстаграм, повідомила про викриття великої мережі акаунтів та сторінок, які розповсюджували російську дезінформацію у соціальних мережах.

Як повідомляється у звіті компанії, мережа включала 1 633 акаунти, 703 сторінки і одну групу в фейсбуці і 29 акаунтів в інстаграмі. При цьому близько 4 тис. акаунтів стежили за однією або декількома із зазначених сторінок у мережі фейсбук та близько 1,5 тис. - у інстаграмі. Близько 105 000 доларів США було витрачено на рекламу зазначеної мережі у фейсбуці та інстаграмі, оплата проводилася переважно в доларах США та євро.

Зазначена мережа займалася поширенням матеріалів, які публікували більш ніж 60 новинних вебсайтів, які видавали себе за оригінальні вебресурси європейських і світових ЗМІ, включно зі Spiegel, The Guardian, Bild та ANSA.

"Там вони розміщували оригінальні статті, які критикують Україну та українських біженців, вихваляють Росію і стверджують, що західні санкції призведуть до зворотного результату", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що окрім статей, мережа також просувала різноманітні меми та відеоролики у багатьох інтернет-сервісах, включно з фейсбук, інстаграм, телеграм, твіттер, сайти петицій Change.org та Avaaz, і навіть LiveJournal.

Уточнюється, що викрита мережа була націлена переважно на Німеччину, але працювала також у Франції, Італії, Україні та Великій Британії. Вона почала функціонувати у травні цього року.

"Це найбільша і найскладніша операція російського походження, яку ми зірвали від початку повномасштабної війни в Україні. Вона була незвичайним поєднанням витонченості і грубої сили", - наголосили в компанії.

Там додали, що основною метою роботи мережі була спроба розколоти і ненадовго взяти під контроль інформаційний простір зазначених країн, чим встановити над ним свою владу на тривалий термін.

Джерело: https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/09/CIB-Report_-China-Russia_Sept-2022-1.pdf