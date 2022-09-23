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11:18 23.09.2022

СБУ нейтралізувала хакерське угруповання, яке зламало майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС

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СБУ нейтралізувала хакерське угруповання, яке зламало майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС

Служба безпеки України нейтралізувала хакерське угруповання, яке продавало дані користувачів України та ЄС прокремлівським пропагандистам, повідомляє українська спецслужба.

У повідомленні СБУ у телеграм-каналі у п'ятницю значиться, що хакери, частина яких – зі Львова – зламали майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС.

"Вони зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян. Цю конфіденційну інформацію продавали через анонімну платформу "Даркнет", а гроші отримували на заборонені в нашій державі електронні платіжні системи "ЮMoney", Qiwi та WebMoney", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів та отримали майже 14 млн грн "прибутку".

"Їхніми "оптовими клієнтами" були прокремлівські пропагандисти. Саме вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових "новин" з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах", - зазначають в українській спецслужбі.

Під час обшуків правоохоронці виявили у хакерів докази незаконної діяльності, організатору повідомлено про підозру.

Теги: #хакери

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