У "Дії" стало можливим стати на облік для усиновлення дитини

Зареєструватися кандидатом на усиновлення дитини тепер можна онлайн на порталі "Дія", повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Цифровізація соціальної сфери продовжується і все більше послуг переходить в онлайн для зручності кожного, хто проживає в Україні. Тепер можна подати заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі не лише офлайн, а й онлайн на порталі "Дія". Онлайн-послуга "Усиновлення: реєстрація кандидатом" на порталі надає можливість у будь-який час доби подати заяву та зручно завантажити всі необхідні документи", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що також у майбутньому буде реалізовано блок цифровізації послуг щодо альтернативного сімейного догляду.

"Наразі ми працюємо над цифровізацією сфери усиновлення в Україні. Перший етап - заявку на консультацію щодо усиновлення в "Дії" - ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок - запускаємо на порталі "Дія" подання заявок для кандидатів в усиновлювачі. Раніше ця послуга була доступна лише офлайн. Українці, які бажають усиновити дитину, мали збирати багато паперових документів і стояти в чергах. У "Дії" цю послугу можна буде отримати просто та зручно, без зайвої бюрократії", - йдеться у повідомленні.

Щоб подати заявку на статус кандидата в усиновлювачі необхідно авторизуватися на порталі "Дія", вибрати послугу "Усиновлення: реєстрація кандидатом", заповнити базові дані про шлюб і чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та дітей, яких хотіли б усиновити: стать, вік тощо; дочекатися отримання даних із реєстрів (до 15 хвилин), продовжити заповнювати заяву, завантажити потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними, підписати заяву електронним підписом та надіслати її на обробку.

"Послуга безкоштовна. Подання заявки займає не більше ніж 30 хвилин. Після обробки заявки Служба у справах дітей перевірить житлові умови заявника і, якщо все відповідає вимогам усиновлювача, направить на навчання та подальшу реєстрацію кандидата в усиновлювачі", - розповіли у Мінсоцполітики.