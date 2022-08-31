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11:41 31.08.2022

Мінцифри відкриє доступ до пенсійних посвідчень, посвідок на проживання та шерингу авто в "Дії"

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Мінцифри відкриє доступ до пенсійних посвідчень, посвідок на проживання та шерингу авто в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації планує у середу, 31 серпня, під час брифінгу запустити низку нових сервісів у застосунку "Дія".

"На брифінгу 31 серпня віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентує нові документи та послуги, які відсьогодні будуть доступні в застосунку", - повідомляється в анонсі брифінгу віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запланованого на середу.

У "Дії" відкривають доступ електронним пенсійним посвідченням; довідкам про посвідку на постійне та тимчасове проживання (новий сервіс для іноземців); повернули сервіс передачі електронного техпаспорта (шеринг авто).

Крім цього, додасться опція англомовних документів для використання за кордоном.

Як повідомлялося, 23 серпня Міністерство цифрової трансформації України розпочало бета-тест можливості поділитися техпаспортом на авто в застосунку "Дія".

Теги: #федоров #дія #мінцифри

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