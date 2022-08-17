Посли країн "Групи семи" обговорили український медіапростір під час війни з представниками "Суспільного"

Посли країн "Великої сімки" в середу провели зустріч із представниками Суспільного мовника України ("Суспільного"), під час якої обговорювали український медіапростір під час війни.

"Вільні та різноманітні ЗМІ є ключовою опорою демократії. Суспільний мовник України відіграє важливу роль. Посли G7 зустрілися з Суспільним, щоб обговорити медіапростір під час війни", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці послів країн G7 в Україні у твіттері.