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16:55 17.08.2022

Посли країн "Групи семи" обговорили український медіапростір під час війни з представниками "Суспільного"

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Посли країн "Групи семи" обговорили український медіапростір під час війни з представниками "Суспільного"

Посли країн "Великої сімки" в середу провели зустріч із представниками Суспільного мовника України ("Суспільного"), під час якої обговорювали український медіапростір під час війни.

"Вільні та різноманітні ЗМІ є ключовою опорою демократії. Суспільний мовник України відіграє важливу роль. Посли G7 зустрілися з Суспільним, щоб обговорити медіапростір під час війни", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці послів країн G7 в Україні у твіттері.

 

Теги: #телебашня #g7 #суспільне

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