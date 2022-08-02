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13:40 02.08.2022

Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме також про хімічну та радіаційну небезпеку - Мінцифри

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Український розробник та виробник систем безпеки Ajax Systems (Київ) додав у мобільний застосунок "Повітряна тривога" попередження про хімічну та радіаційну небезпеку.

Як повідомило Міністерство цифрової трансформації України в "телеграм-каналі", на сьогоднішній день програму завантажили близько 11 млн разів.

Тепер у додатку користувачі отримують повідомлення про початок та завершення п'яти типів тривог: повітряна тривога; артилерійський обстріл; вуличні бої; хімічна небезпека; радіаційна небезпека.

"Для кожного типу тривоги створено унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення із рекомендаціями дій, залежно від виду загрози", - зазначили у Мінцифри.

Інформацію щодо всіх видів небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України.

Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Оновлення вже доступне користувачам операційних систем iOS, Android та Huawei

Теги: #мінцифри #застосунок #повітряна_тривога

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