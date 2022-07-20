"Укрзалізниця" за неповних чотири місяці доставила 2 млн посилок у кооперації з "Укрпоштою"

АТ "Укрзалізниця" з початку квітня доставило 2 млн поштових відправлень АТ "Укрпошта".

Як повідомив у своєму телеграм-каналі з посиланням на директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін, 11 вагонів УЗ щодня перевозять відправлення до різних міст України, а тисячі відділень "Укрпошти" отримують та віддають адресатам їхні посилки.

"Харків, Львів, Дніпро, Київ, Одеса та Івано-Франківськ стали нашими опорними вузлами логістики. Час не завжди грає на руку українцям, тож швидкі доставки гуманітарних чи комерційних вантажів, різноманітної допомоги й навіть релокації вашого бізнесу, тепер суперсила "Залізної пошти", – зазначив Смілянський.

Загалом із квітня УЗ перевезла 2 млн посилок у кооперації з "Укрпоштою".

Як повідомлялося, на початку квітня "Укрзалізниця" підписала меморандум з "Укрпоштою" про доставку поштових відправлень.