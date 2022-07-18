Рада має намір продовжити ліцензії на РЧР та номерний ресурс на період воєнного стану та 3 міс. після нього

Верховна Рада має намір продовжити дію ліцензій на користування радіочастотним спектром та номерним ресурсом на строк дії воєнного стану плюс три місяці після його скасування, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7486 за основу підтримали 310 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок за необхідних 226 голосів.

Крім того, законопроєктом запропоновано на час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях та протягом шести місяців з дня його припинення/скасування відстрочити виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій на використання радіочастотного спектра.

Також не пізніше ніж за місяць до завершення шести місяців з моменту припинення або скасування воєнного стану регуляторний орган (Нацкомзв'язку) має здійснити в установленому ним порядку оцінку можливості виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій, за результатами якої може бути прийнято рішення про необхідність додаткового відтермінування на один і той самий термін (що не перевищує двох років) для всіх ліцензіатів.

У законопроєкті також запропоновано внести державне підприємство "Український державний центр радіочастот" до списку держпідприємств, що звільняються від сплати дивідендів (раніше УДЦР виплачував дивіденди у розмірі 30%)

Також законопроєкт зобов'язує Нацкомзв'язок як галузевого регулятора запровадити реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

Заплановано, що ухвалення законопроєкту забезпечить стійке функціонування електронної комунікаційної мережі держави та покращить управління у сфері електронних комунікацій у мирний та воєнний час.