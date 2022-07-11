"Дія" цього тижня запустить у бета-тестування електронні пенсійні та посвідку на проживання

Команда розробників програми "Дія" підготувала до запуску десять нових послуг і документів, вони будуть представлені протягом поточного місяця, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання — у бета-тесті вже цього тижня. На черзі тестування військових облігацій та перших послуг єНотаріату", – написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Федоров додав, що незабаром у застосунку відновиться "шеринг техпаспорту".

"Ви знову зможете в кілька клацань пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто. Нагадаю, що запустили цю послугу на Diia Summit у лютому, але через війну були змушені тимчасово зупинити її роботу", - уточнив глава Мінцифри.

Він також повідомив, що найближчим часом цифрові документи в "Дії" будуть перекладені англійською.

Федоров наголосив, що паралельно з нововведеннями у застосунку, продовжується робота над революційними топпроєктами, що вимагають великої кількості інтеграцій та ресурсів команди розробників.