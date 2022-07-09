Маск повідомив Twitter про відмову від угоди щодо купівлі соцмережі
Глава Tesla Ілон Маск заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі Twitter.
"Пан Маск розриває Угоду про злиття, оскільки Twitter суттєво порушує численні положення цієї Угоди", - йдеться у листі її представника до компанії.
Згідно з текстом листа, це рішення продиктоване тим, що соцмережа відмовилася або не змогла надати Маску інформацію про кількість підроблених або спам-акаунтів платформи.
"Twitter не надав інформацію, яку Маск запитував протягом майже двох місяців, незважаючи на його неодноразові докладні роз'яснення, спрямовані на те, щоб спростити ідентифікацію в Twitter, збирання та розкриття найбільш важливої інформації, яку запитує Маск спочатку", - наголошується в листі.
Крім того, у листі наголошується, що "у Маска є підстави вважати, що кількість помилкових або спам-акаунтів у Twitter значно вища за 5%".
Як повідомлялося, Twitter ухвалила пропозицію Маска про купівлю за $44 млрд 25 квітня. Однак у середині травня бізнесмен заявив, що подальшого руху угоди не буде, доки Twitter не прояснить ситуацію щодо частки фейкових акаунтів у соцмережі.
Вже в червні Маск пригрозив розірвати угоду через те, що компанія відмовляється надати йому запитані дані. Тоді представник Twitter заявляв, що у компанії продовжують ділитися інформацією з Маском, щоб закрити угоду відповідно до умов укладеної угоди.