У "Дії" з'явиться пенсійне посвідчення

У застосунку "Дія" з'явиться можливість додати до списку документів пенсійне посвідчення, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Продовжуємо працювати над новими цифровими документами в застосунку. На черзі — пенсійне посвідчення та е-посвідка на постійне й тимчасове проживання. Українці зможуть скористатися пенсійним просто у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він також запросив охочих реєструватись для бета-тестування нового функціоналу на сайті "Дії".