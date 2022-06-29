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18:37 29.06.2022

Мінцифри запускає новий освітній проєкт для навчання ІТ-спеціальностям

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Мінцифри запускає новий освітній проєкт для навчання ІТ-спеціальностям

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Binance та Львівським ІТ-кластером запускає новий освітній проєкт IT Generation, завдяки якому українці зможуть безкоштовно здобути професію у сфері ІТ, повідомила пресслужба відомства у середу.

Згідно з пресрелізом, прийом заявок від шкіл розпочнеться вже у липні, а у серпні - від студентів.

"Сьогодні ми запускаємо пілотний проєкт IT Generation. Він ляже в основу масштабного національного проєкту, який запуститься найближчим часом і дасть можливість 60 тисячам українців здобути безоплатну та якісну ІТ-освіту. Так ми зможемо вирішити кадрову проблему в IT, що дасть змогу галузі розвиватися швидше. Водночас ІT Generation дасть можливість людям, що втратили роботу через війну, знайти себе в новій перспективній галузі", - пояснив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, слова якого наводить пресслужба.

За даними Мінцифри, навчання за програмою триватиме від двох до шести місяців. У проєкті зможуть взяти участь громадяни України від 21 до 60 років, які не здобувають формальну освіту та не мають кваліфікації й досвіду роботи в ІТ. Рекомендований рівень володіння англійською - В1 (середній).

Учасники програми можуть вивчати: Blockchain Development, FrontEnd, QA, JavaScript, Python, Java, а також нетехнічні програми Project\Product Management, UX/UI design, Digital Marketing, Business Analysis, HR.

Проєкт реалізується за підтримки програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та проєкту ПРООН "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні".

Теги: #кадри #іт #мінцифри

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