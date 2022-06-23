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19:03 23.06.2022

Хмарним зберіганням даних скористалися 46 банків – НБУ

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Хмарним зберіганням даних скористалися 46 банків – НБУ

Дві третіх українських банків скористалися наданою їм Національним банком України можливістю використовувати хмарні сервіси Європи, США та Канади, щоб уберегти дані від загрози знищення в умовах війни.

"Можливістю релокації чи дублювання даних на хмарний ресурс за кордоном скористалися 46 банків, половина з яких планує користуватися цією можливістю постійно", - йдеться у Звіті про фінансову стабільність НБУ, оприлюдненому цього тижня.

За даними Нацбанку, напередодні російського вторгнення лише незначна частка банків мала резервні сховища даних, розташовані на значній відстані від основного, тоді як у більшості банків вони розміщувалися в одному місті.

"Створення нових дата-центрів без відповідного обладнання майже неможливе, а переміщення наявних могло призвести до пошкодження або втрати даних. НБУ дозволив банкам здійснювати обробку персональних даних та транзакцій клієнтів з використанням хмарних сервісів, обладнання яких розміщене за кордоном", - пояснив регулятор своє рішення.

НБУ констатував, що українським фінустановам вдалося вистояти під натиском численних кібератак, які значно посилилися в лютому.

У Звіті про фінансову стабільність Нацбанк також зазначив, що збитки банків від подій операційного ризику будуть значними.

За даними НБУ, станом на початок травня 51 банк уже відобразив збитки від війни в базах даних подій операційного ризику. Сукупний розмір цих втрат становив близько 6,6 млрд грн, що більш як утричі перевищує збитки внаслідок бойових дій та кризи 2014-2015 років та більш ніж удесятеро – втрати протягом першого року пандемії COVID-19.

"Більшу частину цієї суми становлять оцінені збитки одного великого банку", - уточнив НБУ, не назвавши банку.

Як повідомлялося, в Україні на початок червня діяли 69 банків, однак потім Нацбанк вирішив вивести з ринку Мегабанк.

Теги: #банки #хмара #дані

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