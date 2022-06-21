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11:05 21.06.2022

Хакери використовують для кібератак в Україні теми штрафів від податкового та ядерного тероризму

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Хакери використовують для кібератак в Україні теми штрафів від податкового та ядерного тероризму

Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації, попереджає про нову кібератаку на об'єкти критичної інфраструктури України.

Як зазначено в повідомленні, фахівці CERT-UA виявили розповсюдження електронних листів нібито від імені "Державної податкової служби України" з темою "Повідомлення про несплату податку".

У цих листах міститься архів "Накладення штрафних санкцій. zip" з однойменним docx-документом. Його відкриття призведе до завантаження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon. Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0098.

Ще одна кібератака, за даними CERT-UA, здійснювалася за допомогою поширення шкідливого документа під назвою Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf, відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми CredoMap.

Цю активність асоціюють із діяльністю групи під ідентифікатором APT28.

Джерело: https://cert.gov.ua/article/339662

Теги: #хакери

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