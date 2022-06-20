Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів, зокрема російські суди та сайти терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Як повідомили у Мінцифри, кібератаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався у Петербурзі, змусили перенести виступ президента Росії на годину, що зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та знизило кількість пропаганди.

Крім того, інформація, що зберігається на ресурсах російських регіональних судів, вже декілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.

ІТ-армія також вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України та продовжує атаки на сайти російських ЗМІ.