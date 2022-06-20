Телеком

11:26 20.06.2022

Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

1 хв читати
Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів, зокрема російські суди та сайти терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Як повідомили у Мінцифри, кібератаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався у Петербурзі, змусили перенести виступ президента Росії на годину, що зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та знизило кількість пропаганди.

Крім того, інформація, що зберігається на ресурсах російських регіональних судів, вже декілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.

ІТ-армія також вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України та продовжує атаки на сайти російських ЗМІ.

 

Теги: #війна #іт #мінцифри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 20.06.2022
Російські війська вранці обстріляли прикордоння Чернігівщини - Держприкордонслужба

Російські війська вранці обстріляли прикордоння Чернігівщини - Держприкордонслужба

10:15 20.06.2022
За добу на Харківщині 9 поранених, зокрема діти - Синєгубов

За добу на Харківщині 9 поранених, зокрема діти - Синєгубов

10:09 20.06.2022
Втрачено контроль над смт Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька – Луганська ОВА

Втрачено контроль над смт Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька – Луганська ОВА

09:39 20.06.2022
Війна Росії проти України та її геополітичні наслідки в центрі уваги на засіданні Ради ЄС

Війна Росії проти України та її геополітичні наслідки в центрі уваги на засіданні Ради ЄС

08:38 20.06.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 586 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 586 – поранено

06:56 20.06.2022
На фронті загинув командир батальйону Карпатська Січ Олег Куцин

На фронті загинув командир батальйону Карпатська Січ Олег Куцин

06:28 20.06.2022
Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївка тримаються – Зеленський

Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївка тримаються – Зеленський

20:11 19.06.2022
"Слуги народу" обговорили зі Шмигалем, Стефанішиною, Корнієнком та Шурмою питання оборони України, євроінтеграції та роботи Ради

"Слуги народу" обговорили зі Шмигалем, Стефанішиною, Корнієнком та Шурмою питання оборони України, євроінтеграції та роботи Ради

14:58 19.06.2022
ЗСУ можуть звільнити Херсон і Мелітополь від російських окупантів вже в найближчі тижні - мелітопольський мер Федоров

ЗСУ можуть звільнити Херсон і Мелітополь від російських окупантів вже в найближчі тижні - мелітопольський мер Федоров

14:10 19.06.2022
Дві людини загинули внаслідок обстрілу в Миколаївській області - ОК "Південь"

Дві людини загинули внаслідок обстрілу в Миколаївській області - ОК "Південь"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

CERT-UA попереджає про кібератаку на українські медіа

Уряд має намір виділяти гранти на навчання українців на ІТ-курсах

ЄС через незрозумілі причини вилучив із шостого пакета санкцій хмарні сервіси - Подоляк

Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

Українська ІТ-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів - Федоров

ОСТАННЄ

Рада заборонила відтворення музичної продукції російського походження в медіа та громадському транспорті

Електронна пошта членів німецької партії "Союз 90/Зелені" зазнала кібератаки

lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через "Дію"

США продовжать підтримувати розвиток цифровізації та кіберзахисту в Україні

З 16 липня мовою вебресурсів та інтерфейсів користувача має бути українська – мовний омбудсмен

Обрано дизайн нової марки "Доброго вечора, ми з України!" для випуску в липні

"Укртелеком" підтримує доступність послуг у 87% населених пунктів, за винятком Луганської та Херсонської областей

Запущено українську версію Facebook для iOS

SAP призначає нового керівного директора в Україні

CERT-UA попереджає про кібератаку на українські медіа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА