Рада заборонила відтворення музичної продукції російського походження в медіа та громадському транспорті

Верховна Рада заборонила публічне відтворення музичної продукції російського походження в медіа та громадському транспорті, а також збільшила квоту на українську музику в ефірі радіостанцій і телеканалів.

Ухвалення відповідного законопроєкту № 7273-Д за основу і в цілому підтримали 303 народних депутати на пленарному засіданні в неділю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Документ передбачає заборону на публічне виконання, показ, демонстрацію музичних творів, виконаних або створених громадянами Російської Федерації. У разі порушення цієї норми телерадіоорганізації зобов'язуються заплатити штраф до держбюджету в розмірі 10% від ліцензійного збору.

Крім цього, законопроєкт пропонує заборонити проведення гастролей за участю виконавців, які є громадянами держави-агресора, відтворення в транспорті музики та інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку, відтворення музики в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.

Документ також передбачає створення списку виконавців РФ, які засуджують агресію проти України, з метою дозволити виконувати твори таких авторів. Право оновлювати такий список пропонується закріпити за Радою національної безпеки і оборони.

Водночас закон збільшує квоту на пісні українською мовою з 35% до 40%. Телерадіоорганізації зобов'язуються забезпечити виконання цієї норми протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07.00 і 14.00 і між 15.00 і 22.00. Водночас Рада збільшила з 60% до 75% добовий обсяг ведення радіопередач державною мовою.