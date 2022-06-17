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10:03 17.06.2022

lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через "Дію"

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lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через "Дію"

Мобільний оператор lifecell запустив для своїх абонентів можливість зареєструвати номер у застосунку "Мій lifecell" за допомогою цифрових документів у державному застосунку "Дія".

"Реєстрація мобільного номера забезпечує найбільший захист від перевипуску шахраями SIM-карти абонента та отримання доступу до персональних даних. Запуск реєстрації телефону в застосунку "Мій lifecell" за допомогою сервісу "Дія" допоможе абонентам легко та швидко пройти процедуру без відвідування магазину оператора", - зазначив оператор у повідомленні у п'ятницю.

У компанії наголошують, що реєстрація номера за допомогою документів у "Дії" є логічним продовженням інтеграції з державним застосунком – півтора року тому lifecell першим почав застосовувати шеринг електронних документів у "Дії", що дало змогу значно спростити механізм авторизації та реєстрації номерів абонентів у магазинах оператора.

Як повідомлялося, раніше lifecell і monobank запустили сервіс перенесення номера телефону з SIM на eSIM.

Теги: #lifecell #дія

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