lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через "Дію"

Мобільний оператор lifecell запустив для своїх абонентів можливість зареєструвати номер у застосунку "Мій lifecell" за допомогою цифрових документів у державному застосунку "Дія".

"Реєстрація мобільного номера забезпечує найбільший захист від перевипуску шахраями SIM-карти абонента та отримання доступу до персональних даних. Запуск реєстрації телефону в застосунку "Мій lifecell" за допомогою сервісу "Дія" допоможе абонентам легко та швидко пройти процедуру без відвідування магазину оператора", - зазначив оператор у повідомленні у п'ятницю.

У компанії наголошують, що реєстрація номера за допомогою документів у "Дії" є логічним продовженням інтеграції з державним застосунком – півтора року тому lifecell першим почав застосовувати шеринг електронних документів у "Дії", що дало змогу значно спростити механізм авторизації та реєстрації номерів абонентів у магазинах оператора.

Як повідомлялося, раніше lifecell і monobank запустили сервіс перенесення номера телефону з SIM на eSIM.