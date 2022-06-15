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11:12 15.06.2022

Обрано дизайн нової марки "Доброго вечора, ми з України!" для випуску в липні

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Обрано дизайн нової марки "Доброго вечора, ми з України!" для випуску в липні

Українці обрали дизайн нової марки "Доброго вечора, ми з України!"; переможцем став ескіз, де український трактор тягне російський танк, повідомила пресслужба "Укрпошти" у середу.

За цей ескіз проголосували понад 340 тис. українців. Друге та третє місця посіли ескізи з військовим, який зупиняє "головного агресора та воєнного злочинця", та ескіз із військовим ЗСУ та вокалістом групи Kalush Orchestra.

Загалом українці за ескізи віддали майже 834 тис. голосів.

В "Укрпошті" зазначають, що обраний ескіз відтворює реальні події, що відбулися на Миколаївщині, де український трактор тягнув кинутий російський танк.

Поштову марку "Доброго вечора, ми з України!" буде випущено у липні тиражем 5 млн прим., з яких 3 млн із номіналом для оплати поштових відправлень усередині країни та 2 млн – із номіналом, призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції.

Голосування за ескіз нової військової марки відбувалося у застосунку "Дія", а також у соцмережах "Укрпошти".

Теги: #марка #укрпошта #доброго_вечора_марка

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