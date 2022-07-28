"Укрпошта" випустила нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

"Укрпошта" у четвер, 28 липня, ввела в обіг четверту поштову марку воєнного часу "Доброго вечора, ми з України!" тиражем 5 млн штук, повідомила пресслужба компанії.

Як зазначається в повідомленні на сайті компанії, з 5 млн екземплярів 3 млн – з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень усередині країни та 2 млн – з номіналом W (еквівалент $1,5), призначених для оплати міжнародної поштової кореспонденції.

Окрім марок, "Укрпошта" випустила тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч.

"На поштовій марці "Доброго вечора, ми з України!" відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ боротися за перемогу. Ця марка так само, як і її попередниці, показує незламність, безстрашність та винахідливість українців, якими сьогодні захоплюється весь світ", - наголошується в повідомленні.

Як і на попередні поштові випуски діятимуть обмеження на продаж. Один клієнт може купити за одним замовленням не більше ніж два маркових листи кожного номіналу (2+2), 2 конверти "Перший день" 10 конвертів та 10 листівок.

Ескіз поштової марки, конвертів, листівок та штемпелів спецпогашення виконала дизайнер-графік та викладачка живопису Анастасія Бондарець.

У дизайні марочного листа номіналом W застосовано філателістичний прийом тетбеш (tête-bêche), коли один ряд марок розміщений у перевернутому вигляді. Це надає випуску художньої привабливості та колекційної цінності.

Як повідомлялося, тематику поштової марки було обрано завдяки народному голосуванню. У травні майже 834 тис. українців із п'яти варіантів обрали саме "Доброго вечора, ми з України!". На конкурс ескізів було надіслано понад 1 500 робіт.