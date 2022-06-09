Стартувало голосування в "Дії" та соцмережах "Укрпошти" на найкращий ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!"

У застосунку "Дія", а також у соціальних мережах "Укрпошти" (фейсбук та інстаграм) із 9 до 15 червня відбудеться народне голосування за найкращий ескіз до поштової марки "Доброго вечора, ми з України!".

Як повідомляє пресслужба національного поштового оператора у четвер, ескіз, який збере найбільшу кількість голосів, буде відтворено "Укрпоштою" на поштовій марці вже у липні. Результати голосування будуть оприлюднені 15 червня.

Для фінального голосування експертною радою "Укрпошти" було відібрано п'ять авторських робіт - різних за змістом, стилістикою та настроєм. Загалом же на конкурс на найкращий ескіз до поштової марки "Доброго вечора, ми з України!" надійшло понад 1,5 тис. робіт.

"Це перша повністю народна поштова марка, де тематику та ескіз обиратимуть українці. А ще це велика відповідальність і для "Укрпошти", і автора ескізу - створювати марки, які відображають реалії воєнної України. Ми отримали дуже багато цікавих ескізів, і вже скоро один із них буде надрукований на марці, яка теж стане символічною, але незважаючи на те, ескіз якого автора виберуть українці, ми для себе вже відзначили низку художників, які мають дуже цікавий стиль, і до яких ми в майбутньому плануємо звертатися для розробки ескізів поштової продукції, сподіваюся, вже післявоєнного часу", - наведено слова генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Тематику поштової марки "Доброго вечора, ми з України!" було обрано народним голосуванням. Загалом у голосуванні взяли участь близько 500 тис. українців.