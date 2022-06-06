Хакери зламали OLL.TV під час трансляції футбольного матчу за вихід на чемпіонат світу, Держспецзв'язку допомагає у розслідуванні інциденту

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації та інші органи кібербезпеки допомагають у дослідженні обставин та механізму злому платформи OLL.TV.

5 червня на платформі OLL.TV, під час трансляції вирішального футбольного матчу української збірної за вихід на чемпіонат світу, на телеканалах "Футбол 1", "Індиго-Україна", "Україна 24" та "UA:Перший" з'явилися пропагандистські новини російських ЗМІ.

"Російські загарбники не полишають спроб дестабілізувати ситуацію в Україні за допомогою інформаційно-психологічних операцій. Зокрема – й через втручання в роботу українських інформаційних систем і хакерські атаки на медіа", - наголошують у Держспецзв'язку.

ІТ-фахівці сервісу тимчасово припинили трансляцію, локалізували уражений CDN та перезапустили потоки трафіку.

"Ймовірно, зловмисникам вдалося отримати несанкціонований доступ до одного з вузлів CDN (Content Delivery Network – мережа доставки контенту) і перенаправити трафік. Робота сервісу була відновлена після відбиття кібератаки та ретельної перевірки на ймовірні приховані вразливості", - наголошується в повідомленні.

Наразі за підтримки Держспецзв'язку та інших українських органів кібербезпеки триває дослідження обставин та механізму злому.

Як повідомлялося, українська "ІТ-армія" від початку активної фази військових дій Росії на території України атакувала понад 1 800 російських онлайн-ресурсів.