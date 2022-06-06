Телеком

13:58 06.06.2022

У Латвії заборонили усі російські телеканали

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У Латвії заборонили усі російські телеканали

 Національна рада з електронних ЗМІ (НРЕЗМІ) Латвії у понеділок ухвалила рішення заборонити поширення в республіці 80 зареєстрованих у РФ телеканалів, які досі були доступні латвійським глядачам, передає агентство BNS.

"Рішення ухвалено на підставі нової правової норми, згідно з якою у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка ставить під загрозу територіальну цілісність та незалежність іншої країни", - заявив агентству BNS голова НРЕЗМІ Івар Аболиньш.

Рішення набуде чинності 9 червня.

Водночас НРЕЗМІ ухвалила рішення про видачу ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь", і надалі канал транслюватиметься з Риги.

Теги: #латвія #телеканали
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