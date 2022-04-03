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08:28 03.04.2022

Український крипто-проєкт хоче залучити понад 100 тисяч людей до атак на російські пропагандистські сайти

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Український крипто-проєкт хоче залучити понад 100 тисяч людей до атак на російські пропагандистські сайти

Український крипто-проєкт disBalancer має намір задіяти понад 100 тисяч активних користувачів програми Liberator для "атак" на російські пропагандистські сайти, повідомили розробники.

"У мирний час команда програмістів розробляла програму для стрес-тестування та захисту крипто-проєктів від шахрайства. Після вторгнення Росії, розробники вирішили використати свій досвід для атак на російські вебресурси, які розповсюджують пропаганду та дезінформацію. Так з'явився Liberator – програма для ПК, що дозволяє атакувати сайти агресора", – зазначили у disBalancer.

Понад 100 000 людей з усього світу вже завантажили Liberator, і з початку боротьби на кіберфронті користувачі атакували понад 200 сайтів, серед яких, зокрема, офіційні веб-портали президента Російської Федерації, міністерств фінансів, юстиції, енергетики РФ, Федеральна служба безпеки Росії та низки російських ЗМІ (телеканал "RT", "Перший канал", видання "Газета.Ru", "Комерсант").

Нова мета команди – зібрати 100 тисяч онлайн-користувачів для того, щоб з більшою силою атакувати сайти окупантів більш захищені та важкодоступні.

disBalancer закликає запускати програму всіх, хто хоче приєднатися до атак на російські пропагандистські ресурси. Завантажити та встановити його дуже просто, інструкція для операційних систем Windows, MacOS та Linux є на сайті https://disbalancer.com.

Допомогти проєкту можна і покупкою токенів $DDOS. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на придбання нових серверів для безперебійної роботи програми та розширення її можливостей.

ВАЖЛИВО! Комп'ютер або антивірус можуть попереджати, що програма містить вірус. Це пов’язано з тим, що Liberator — stress tool. Втім, CISCO Talos перевіряли Liberator і не виявили нічого небезпечного. Щоб програма працювала, додайте її до списку винятків.

Якщо під час встановлення виникли проблеми, читайте FAQ: https://blog.disbalancer.com/liberator-faq-ukraїnska/, а також додавайтеся до українського чату disBalancer для координації: https://t.me/+0URsE93KCHkzOWM6

 

 

Теги: #війна #антипропаганда
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