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07:37 28.03.2022

Українським медустановам передано 590 станцій супутникового Інтернету Starlink компанії SpaceX

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Українським медустановам передано 590 станцій супутникового Інтернету Starlink компанії SpaceX

Медичним установам та установам у сфері охорони здоров'я України передано 590 станцій супутникового Інтернету Starlink компанії SpaceX, у них буде доступ до інтернету в зонах активних бойових дій, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

"Українським медичним закладам і закладам у сфері охорони здоров'я передано 590 станцій супутникового Інтернету Starlink компанії SpaceX", – йдеться в повідомленні в фейсбуці.

Зазначається, що завдяки терміналам Starlink лікарні матимуть безперебійний доступ до супутникового інтернету. У разі перебоїв зі зв'язком кожна станція зможе роздавати Wi-Fi.

"Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок", – наголосили в відомстві.

 

 

 

Теги: #моз #інтернет
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