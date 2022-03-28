Українським медустановам передано 590 станцій супутникового Інтернету Starlink компанії SpaceX

Медичним установам та установам у сфері охорони здоров'я України передано 590 станцій супутникового Інтернету Starlink компанії SpaceX, у них буде доступ до інтернету в зонах активних бойових дій, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

"Українським медичним закладам і закладам у сфері охорони здоров'я передано 590 станцій супутникового Інтернету Starlink компанії SpaceX", – йдеться в повідомленні в фейсбуці.

Зазначається, що завдяки терміналам Starlink лікарні матимуть безперебійний доступ до супутникового інтернету. У разі перебоїв зі зв'язком кожна станція зможе роздавати Wi-Fi.

"Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок", – наголосили в відомстві.